Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem

Türkiye'de yüz binlerce kullanıcısı bulunan, ancak son dönemde İngiltere (FCA) ve Türkiye (SPK) gibi regülatörlerin "kara listesine" giren MEXC Global borsası, adeta yatırımcıların kabusu haline geldi.

MEXC Global borsası hakkında ortaya atılan vurgun iddiaları, kripto para piyasasında sıkça konuşulan ancak yatırımcılar açısından en ağır sonuçları doğuran yöntemlerden biri olan "rug pull" riskini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'de yüz binlerce kullanıcısı bulunan platformun, bazı varlıkları "listeleme ücreti" karşılığında denetimsiz biçimde işleme açtığı ve ardından yatırımcıların elinde değersiz coinler bıraktığı öne sürülüyor.

İddialara göre MEXC'de kurulan sistem, yalnızca tekil bir teknik arıza ya da piyasa dalgalanmasıyla açıklanamayacak ölçüde organize bir işleyişe işaret ediyor. Mağdur ifadeleri ve paylaşılan belgeler, borsanın belirli tokenlerde "çöp coin" olarak nitelendirilen düşük kaliteli projeleri listeleyerek yatırımcıyı yüksek riskli bir döngünün içine çektiğini iddia ediyor.

RUG PULL TUZAĞI VE "ÇÖP COIN" ÇARKI İDDİASI

Kripto para piyasasında "rug pull" terimi, genellikle bir projenin geliştiricilerinin tokeni piyasaya sürdükten sonra ani satışlarla likiditeyi boşaltması ve yatırımcıyı zarara uğratması anlamına geliyor.

İddialara göre süreç şu şekilde işliyor: Projesi olmayan, şeffaflık sunmayan ya da dolandırıcılık riski taşıdığı piyasa tarafından kısa sürede fark edilen bazı tokenler, platformda "listeleme ücreti" karşılığında işlem görmeye başlıyor. Bu listelemeler sırasında yatırımcıların yüksek volatiliteye ve agresif fiyat hareketlerine maruz kaldığı belirtiliyor.

Kısa süre içinde bu coinlerde saniyeler içinde yüzde 99'a varan sert düşüşlerin yaşandığı, ardından borsanın "proje standartlarını karşılamıyor" gerekçesiyle tokeni aniden listeden çıkardığı öne sürülüyor. Delist edilen (Listeden çıkarılan) bu varlıkların çoğunun başka borsalarda işlem görmemesi, yatırımcı açısından kritik bir risk doğuruyor. Çünkü varlık, piyasada alıcı bulamaz hale geliyor ve fiilen "elde kalmış" bir tokene yani "çöp coine" dönüşüyor.

Haber merkezi olarak, süreci ve mağdurların hukuk mücadelesini takip etmeye devam edeceğiz.

Not: Bu haber metni, kullanıcı tarafından sağlanan belgeler, kamuya açık şikayet kayıtları ve SPK bültenleri referans alınarak; iddia niteliğinde hazırlanmıştır.