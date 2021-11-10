Üye Girişi
Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Son Dakika

Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda

10.11.2021 23:57
Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Meksika'nın başkenti Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Meksika'nın başkenti Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Düzenlenen tören ile Guinness Rekoru sertifikası, kent adına Vali Claudia Sheinbaum'a teslim edildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City bünyesindeki 16 belediyede 21 bin 500 ücretsiz WiFi noktasıyla, Moskova, Seul ve Tokyo'yu geride bırakarak dünyada birinci oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Rekoru sertifikası, düzenlenen ödül töreninde Guinness Dünya Rekorları'nın Latin Amerika Resmi Hakemi Carlos Tapia Rojas tarafından, kent adına Vali Claudia Sheinbaum'a teslim edildi. Vali Sheinbaum, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dünyada en çok ücretsiz internet bağlantısına sahip kentiz. Söylemesi kolay fakat büyük emek gerektiriyor ve kent sakinlerine büyük fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kent yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, gelecek yıl Mexico City'de internet kapsama alanının daha da artırılacağı, ilköğretim okulları, liseler, bazı üniversiteler ile düşük imkanlara sahip vatandaşların yaşadığı bölgeleri de kapsayacağı kaydedildi.

Öte yandan yaklaşık 1 ay önce Mexico City, dünyanın en uzun teleferik taşıma sistemi olan Cablebus Hat 2 ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda
Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Guinness Rekorlar Kitabı, Mexico City, Sonora, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti 23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı 23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda 22:58 Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı 22:02 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika Haberleri
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
23:25 Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş
22:52 Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu
22:49 Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif reddedildi
22:26 Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek
22:01 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı
22:00 Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu
Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi         
23:54
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş         
23:25
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor         
21:03
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor         
07:57
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 00:02:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mexico City, dünyada en çok ücretsiz WiFi noktasına sahip kent olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement