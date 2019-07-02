Son Dakika Haberleri: MEXİCO CİTY) -Meksika'da yaz ortasında yağan dolu hayatı felç etti
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MEXİCO CİTY) -Meksika'da yaz ortasında yağan dolu hayatı felç etti

1 saat önce

MEXİCO CİTY) -Meksika'da yaz ortasında yağan dolu hayatı felç ettiMEXİCO CİTY Meksika'da yaz ortasında etkili olan yoğun dolu yağışının yeni görüntüleri kenti etkileyen fırtınanın bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi.

MEXİCO CİTY) - Meksika'da yaz ortasında yağan dolu hayatı felç etti
MEXİCO CİTY Meksika'da yaz ortasında etkili olan yoğun dolu yağışının yeni görüntüleri kenti etkileyen fırtınanın bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Meksika'nın Guadalajara şehrinde etkili olan yoğun dolu yağışının görüntüleri kenti etkileyen fırtınanın bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fırtına sonucu yaz ortasında meydana gelen manzara görenleri hayrete düşürdü.
MEXİCO CİTY) -Meksika'da yaz ortasında yağan dolu hayatı felç etti
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
Meksika, Güncel
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