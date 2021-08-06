Mexico City metrosunda yangın paniği - Son Dakika

Mexico City metrosunda yangın paniği

- Mexico City metrosunda yangın paniği Mexico City metrosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, istasyonun tamamını kaplayan duman nedeniyle yolcular tahliye edildi.

- Mexico City metrosunda yangın paniği MEXİCO CİTY - Mexico City metrosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, istasyonun tamamını kaplayan duman nedeniyle yolcular tahliye edildi. Meksika'nın başkenti Mexico City'de şehir metrosunun 1. ve 2. hatları üzerindeki Pino Suarez istasyonunda bugün öğleden sonra yangın çıktı. İstasyonda çıkan yangın paniğe neden olurken, bazı yolcuların dumandan zehirlendiği, bazılarının ise sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından istasyonun tamamını kaplayan duman nedeniyle yolcular tahliye edildi. Yetkililer, olaya bağlı ciddi bir sağlık problemi yaşanmadığını bildirdi. Yangın nedeniyle Hat 1'deki hizmetin geçici olarak askıya alındığını belirten yetkililer, hizmetin kısa süre içinde tekrar başlatılacağını söyledi. İlk belirlemelere göre, yangının, raylara düşen bir bisiklet lastiğinin kısa devreye neden olması sonucu çıktığı belirtildi. Yetkililer, metro yolcularına eşyalarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

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