Ülkede "2022 yılı gazeteciler için şimdiye kadarki en ölümcül yıl" olarak görülüyor.

Meslektaşları ve aile üyeleri, "A Que Le Temes" adlı portalın muhabiri olan 62 yaşındaki Lopez'in son olarak 8 Ağustos'ta görüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Meksika'da bu yılın başından itibaren öldürülen gazeteci sayısı 14'e çıktı - Son Dakika

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