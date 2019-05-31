Meydan, 2021'de fren disk ve pabuç balataları üretecek

Otomotiv sektöründe yedek parça üretimi yapan Meydan Grup, bünyesinde bulunan Sevgili Metal tesislerinde tüm binek otomobillerin kaporta ve kaza aksamlarını imal ediyor.

Otomotiv sektöründe yedek parça üretimi yapan Meydan Grup, bünyesinde bulunan Sevgili Metal tesislerinde tüm binek otomobillerin kaporta ve kaza aksamlarını imal ediyor. Meydan, araçların fren disk ve pabuç balatalarını üretmek için fizibilite çalışmaları yapıyor.

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