Son Dakika Haberleri: Meydan, 2021'de fren disk ve pabuç balataları üretecek
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Meydan, 2021'de fren disk ve pabuç balataları üretecek

1 saat önce

Otomotiv sektöründe yedek parça üretimi yapan Meydan Grup, bünyesinde bulunan Sevgili Metal tesislerinde tüm binek otomobillerin kaporta ve kaza aksamlarını imal ediyor.

Meydan, 2021'de fren disk ve pabuç balataları üretecek, System.String[]
Otomotiv sektöründe yedek parça üretimi yapan Meydan Grup, bünyesinde bulunan Sevgili Metal tesislerinde tüm binek otomobillerin kaporta ve kaza aksamlarını imal ediyor. Meydan, araçların fren disk ve pabuç balatalarını üretmek için fizibilite çalışmaları yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03 
Ekonomi
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