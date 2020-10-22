Meydan Ardıçlı'nın 2. etabında sona gelindi, teslimler yıl sonunda başlıyor - Son Dakika

Meydan Ardıçlı'nın 2. etabında sona gelindi, teslimler yıl sonunda başlıyor

22.10.2020 10:37
Meydan Ardıçlı'nın 2. etabında sona gelindi, teslimler yıl sonunda başlıyor, System.String[]

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığıyla Esenyurt'ta inşa edilen Meydan Ardıçlı'nın 282 daireden oluşan ikinci etabının yüzde 75'i tamamlamdı.

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığıyla Esenyurt'ta inşa edilen Meydan Ardıçlı'nın 282 daireden oluşan ikinci etabının yüzde 75'i tamamlamdı.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, 3 etaptan oluşan projenin 2. etabı 100 metrekareden, 224 metrekareye uzanan büyüklükte 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 konut tipine sahip dairelerden oluşuyor. 2. etabının teslimleri, yıl sonuna doğru başlayacak.

İlk etabı geçtiğimiz yıl teslim edilen projenin 2. etabının inşaat çalışmalarında sona gelindi. Teslimler, yıl sonuna doğru başlayacak. 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkanı sunan sokak ve caddelerden oluşan projenin 2. etabı, 282 daireden oluşuyor.

100 metrekareden 224 metrekareye uzanan büyüklükte 2+1, 3,5+1 ve 4.5+1 konut tipine sahip dairelerden oluşan etaptaki dairelerin fiyatı, 600 bin TL'den başlayıp 3,5+1 dairelerin fiyatı 950 bin TL olarak belirlendi.

Merkezi lokasyonu ve üst düzey donanımıyla katma değerli bir yatırım olarak dikkat çeken projenin 3. etabında ise 1+1,1+0 daireler ağırlıkta olacak. Projenin aidat fiyatları ise 250- 300 TL bandında seyredecek.

Teslim aşamasına geçmeden yüzde 70'inin satışının tamamlandığı proje, bilinen daire büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile İstanbul için yeni yaşam dalgası olarak tanımlanıyor.

545 milyon TL'lik yatırımla 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile kamuya açık alışveriş ve eğlence imkanı sunan sokak ve caddelerden oluşan proje, her türlü detayın yer aldığı donanımıyla sektöre üst düzey bir boyut kazandırıyor.

Meydan Ardıçlı, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere 5 ayrı daire seçeneği sunuyor. Projenin metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında farklılık gösteriyor.

Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ile bin 122 metrekare arasında değişiyor. 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C bloklar ailelere hitap ediyor.

Esenyurt'ta 2 ve 7 kat arasında değişen bloklardan oluşan, yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak inşa edilen Meydan Ardıçlı, geçmişin nostaljik cumbalı mimari tasarımını, bugünün modern mimarisiyle harmanlıyor.

"Projemiz, temelini attığımız günden bu yana yerli ve yabancı taleplerinde dinamik bir seyir izledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, geçen yıl ilk etap teslimlerin yapıldığı projenin Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yer alan konumu ve sunduğu prestij ile bölgede yeni yaşam dalgası başlattığını belirtti.

Özyurt, şunları kaydetti:

"Projemiz, temelini attığımız günden bu yana yerli ve yabancı taleplerinde dinamik bir seyir izledi. Geçtiğimiz yıl ilk etap teslimlerini yaptığımızda kısa sürede satışları tamamladık. Yatırımcılarımıza 2'nci etabımızı bu yıl teslim edeceğimize dair bir söz vermiştik. Pandemiye rağmen şantiyelerimizi durdurmadık, iş yavaşlatmadık. İnşaat çalışmalarının yüzde 75'ini tamamladık. Yıl sonuna doğru teslimlere başlayacağız."

Projenin 2. etabı yeri ve yabancı yatırımcılardan talepler toplamaya başladıklarını kaydeden Özyurt, "Projemiz yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da odağında yer alıyor. 2. etabın 79 daireden oluşan bir bloğun tamamını Çinli yatırımcı satın aldı. Yabancı yatırımcılar arasında Çinlilerin öne çıkacağı bir yıl bizi bekliyor. Bunu gelen taleplerde çok net görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul ve inşaat sektörüne kazandırılan destek paketi sayesinde rekor kıran satışların aynı hızla ilerlediğini kaydeden Özyurt, "Meydan Ardıçlı, konumu, fark yaratan tasarımı ve donanımıyla prim potansiyeli yüksek bir proje olarak her türlü yatırımcı tarafından talep görüyor. Bu gücüyle de kendi yatırımcısını kendi seçiyor. Özellikle ticari alanların satışında yatırımcı seçiminde çok titiz davranıyoruz. Projemizin konseptine uygun yatırımcıların bizi en iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Bu her zaman böyle oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı, Esenyurt, Holding, Ardıçlı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Meydan Ardıçlı'nın 2. etabında sona gelindi, teslimler yıl sonunda başlıyor - Son Dakika Ekonomi

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