Meydan Ardıçlı projesinde 2. etap teslimleri haziranda başlıyor - Son Dakika

Meydan Ardıçlı projesinde 2. etap teslimleri haziranda başlıyor

05.05.2021 11:13
Meydan Ardıçlı projesinde 2. etap teslimleri haziranda başlıyor, System.String[]

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığıyla Esenyurt'ta inşa edilen "Meydan Ardıçlı" projesinin 282 daireden oluşan 2. etabında teslimler gelecek ay başlıyor.

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığıyla Esenyurt'ta inşa edilen "Meydan Ardıçlı" projesinin 282 daireden oluşan 2. etabında teslimler gelecek ay başlıyor.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta inşa edilen projede inşaat çalışmaları hız kesmedi. İlk etabı 2019'da teslim edilen projenin 2. etabı tamamlandı.

Toplam 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, 1.681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkanı sunan sokak ve caddelerden oluşan projenin 2. etabı 282 daireden oluşuyor. 100 metrekare ila 224 metrekare büyüklüğünde daire seçenekleri sunan ikinci etapta fiyatlar, 800 bin liradan başlıyor.

Projede, vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor. Teslim aşamasına geçmeden yüzde 70'inin satışının tamamlandığı proje, bilinen daire büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile dikkati çekiyor.

"Projemiz, yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da odağında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Satış Koordinatörü ve Golden Sign Kurucu Ortağı Gül Gül, 3 etap halinde yükselen projenin, Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yer alan konumu ve sunduğu prestijle bölgede önemli katkılar sağladığını bildirdi.

Projenin temelini attıkları günden bu yana yerli ve yabancı taleplerinde dinamik bir seyir görüldüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"2019'da ilk etap teslimlerini yaptığımızda kısa sürede satışları tamamladık. Yatırımcılarımıza söz verdiğimiz gibi 2. etap teslimlerine de başlıyoruz. Projemizin 282 daireden oluşan ikinci etabında fiyatlarımız 800 bin liradan başlıyor. Projemizde yatırımcılarımıza vadeli ödeme seçenekleri avantajı sunuyoruz. Son etabın inşaat çalışmalarının yüzde 70'ini tamamladık. 3. etabımız 1+1 ve 1+0 dairelerin ağırlık kazandığı bloklardan oluşuyor."

Projenin 2. etabı için teslimler başlamadan önce yerli ve yabancı yatırımcılardan talepler toplamaya başladıklarını belirten Gül, "Projemiz, yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da odağında. 2. etabın 70 daireden oluşan bir bloğun tamamını Çinli bir yatırımcı satın aldı. Yabancı yatırımcılar, projemizin sunduğu prestij ve konfordan çok etkileniyor. Bunu gelen taleplerde çok net görüyoruz." ifadelerini kullandı.

5 ayrı daire seçeneği sunuluyor

Verilen bilgiye göre, 545 milyon liralık yatırımla yükselen Meydan Ardıçlı, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere 5 ayrı daire seçeneği sunuyor.

Projenin metrekare birim fiyatı 6 bin ila 7 bin 500 TL arasında değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ila 228 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ila 1.122 metrekare arasında değişiyor. 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C bloklar ailelere hitap ediyor.

Blokları 6 ve 7 kat arasında değişen, yatay mimariye sahip Meydan Ardıçlı; geçmişin nostaljik cumbalı mimari tasarımını, bugünün modern mimarisiyle buluşturuyor. Paris'ten Roma'ya, New York'tan İstanbul'a kadar dünyanın en büyük metropollerinin meydanlarından esinlenerek hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, bölgenin sosyal hayatına üst düzey bir boyut getiriyor.

Sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri alanlardan içerisinde dünyaca ünlü markaları barındıran alışveriş markalarından kafe ve restoranlara kadar her türlü detayın düşünüldüğü cadde ve sokaklarda, kentin sosyal hayatına dinamik bir yapı kazandıracak.

Projede 12 bin metrekareden oluşan yeşil alan ve yeraltı otoparkları da yer alıyor.

Esenyurt, Gül Gül, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Meydan Ardıçlı projesinde 2. etap teslimleri haziranda başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti! ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti! Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
14:15 ''Adınız cinayete karıştı'' yalanıyla 5 kişiyi dolandırdı. Kendini savunmak için söyledikleri 'Yok artık' dedirtti!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını toprağa gömenlere tahliye istenince mahkemede diz çöküp feryat etti         
14:23
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak Kırıkkale'de aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu: Aylık 518 bin lira kazandıracak         
12:30
Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi Vakaların yüzde 50 düştüğü kentte tedbirler daha da sıkılaştırıldı! Çocuklarıyla markete gidenlere ceza kesildi         
12:21
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler! Kooperatif kuran kadınlar, yöresel ürünlerini tüm Türkiye'ye satıyor         
11:57
İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme!         
11:27
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:28:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meydan Ardıçlı projesinde 2. etap teslimleri haziranda başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement