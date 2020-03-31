Meydan, cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, çalışmalara kentin en işlek yeri Cumhuriyet Meydanı ve Hüseyin Kahya Parkı'ndan başlayarak, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, küresel bir sorun haline gelen salgına karşı alınan tedbirleri ilk günden itibaren titizlikle uyguladıklarını belirtti.

Koronavirüse karşı Kırıkkale'de kapsamlı bir mücadele gösterdiklerini aktaran Saygılı, "Bugün de meydan, cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasını sağladık. Toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemleri alıyoruz. Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah bu süreci en kısa zamanda hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.