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Son Dakika 3. Sayfa Meydan'da şüpheli bisiklet paniği

Meydan'da şüpheli bisiklet paniği

1 saat önce

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir direğe bırakılan ve arkasında büyük bir teneke duran bisiklet panik yaşattı.

Meydan'da şüpheli bisiklet paniği, System.String[]

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir direğe bırakılan ve arkasında büyük bir teneke duran bisiklet panik yaşattı.


Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi olan Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda başıboş bir aydınlatma direğine bağlanan bisiklet saat 20.40 sıralarında panik yaşattı. Bisikletin arkasında büyük bir tenekenin bağlı olduğu görülürken, Cumhuriyet Meydanı'na güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.


Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları şüpheli bisikletten uzaklaştırırken, olay yerine çağrılan bomba imha ekibi de yaptığı incelemede teneke içerisinde peçete, poşet ve kola tespit etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik şeridi de polis tarafından kaldırıldı. - KAYSERİ

Cumhuriyet Meydanı, Türkiye, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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