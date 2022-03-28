Meydan dayağı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Meydan dayağı kameraya yansıdı

28.03.2022 10:03

Meydan dayağı kameraya yansıdı Yol vermedi, 3 kişinin saldırısına uğradı Eskişehir'de yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Meydan dayağı kameraya yansıdı

Yol vermedi, 3 kişinin saldırısına uğradı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Balkan Caddesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. İddialara göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darp edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiyle tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

Meydan dayağı kameraya yansıdı
Meydan dayağı kameraya yansıdı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meydan dayağı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meydan dayağı kameraya yansıdı - Son Dakika
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