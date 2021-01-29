Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı

29.01.2021 20:32

- Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı Antalya'da bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla sokaktaki gençlerden meydan dayağı yiyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla sokaktaki gençlerden meydan dayağı yiyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G. M. bisikletle ilerlerken 17 yaşındaki Y.K.'yı taciz ettiği iddiasıyla bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp darp edilen şüpheli, gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Darp anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gitmeye çalışan şüpheliye engel olup yere yatırırken, şüphelinin "Bir dakika polisi ben çağırıyorum" dediği görüldü. Şüpheliyi darp eden gençlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı şahıs için 112 sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Tedavi için hastaneye götürülen şüpheli, daha sonra gözaltına alındı. Tacize uğradığı iddia edilen Y.K. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek ifade verdi.

Ö.G.M.'nin poliste verdiği ilk ifadesinde genç kızı tanıdık birisi sandığını söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ö. G. M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı
Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı
Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı
Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı

Kızılırmak Caddesi, Muratpaşa, Antalya, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meydan dayağı yiyen bisikletli taciz zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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