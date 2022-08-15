Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada - Son Dakika
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Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada

15.08.2022 10:08

Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada Küçükçekmece'de kız kavgası kamerada Küçükçekmece'de, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada

Küçükçekmece'de kız kavgası kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir parkta iki kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birkaç kızın karşı gruptaki kıza tekme ve tokatla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle internet üzerinde tartışma çıktı. Parkta buluşan kızların tartışması devam edince kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf da birbirine tekme tokat saldırmaya başladı.

Birkaç kız, karşı gruptan aralarına aldıkları kızı tek bulunca tekme tokat vurmaya başladı. Kız yere serildi ancak diğerleri tekmeyle vurmaya devam etti. Bir süre devam eden kavgaya pakta bulunan vatandaşlar ayırırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden kızlar birbirinden şikayetçi oldu.

Yaşanan meydana kavgası anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada - Son Dakika
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