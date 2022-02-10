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Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı - Son Dakika

Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı

10.02.2022 15:51
Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine şehir içi otobüs hattı şoförleri, meslektaşlarına bıçak çeken bir gence meydan dayağı attığı sırada kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kazım Ulusoy'a da saldırarak tehdit etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine şehir içi otobüs hattı şoförleri, meslektaşlarına bıçak çeken bir gence meydan dayağı attığı sırada kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kazım Ulusoy'a da saldırarak tehdit etti.

Odunpazarı Bölgesi Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki durak bölgesinde bir otobüs şoförüne kimliği belirsiz kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Otobüs bekleme noktasına yakın olması nedeniyle şoförün diğer arkadaşları da olaya müdahale etti. Bıçak çeken şahıs bir grup otobüs şoförü tarafından darp edilmeye başlandı. Bu sırada olayı gören İhlas Haber Ajansı Muhabiri Kazım Ulusoy, yaşananları görüntülemeye başladı. Ardından şoförlerden bazıları Ulusoy'un yanına gelerek çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Bir şoför yaşananların görüntülenmemesi için eliyle muhabirin kamerasını bir süre kapattı. Ardından küfür ve tehditte bulunan şoförler muhabirin işini yapmasını engelledi. Diğer yandan şoförlerin darp ettiği kişi se olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda şoförlerin darp ettiği genci kurtarmak isteyen bir kadın ise yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"ŞU AN TELAFFUZ EDEMEYECEĞİM ARGO KELİMELER KULLANDILAR"

Yaşanan meydana dayağını görüntülemek isterken saldırıya uğrayan İHA muhabiri Kazım Ulusoy, "Ben yolda yürüyordum. Elinde bıçakla birinin koştuğunu gördüm. Arkasından ise Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüs şoförleri koşturuyordu. Ben de o sırada basın mensubu olarak telefonumu çıkardım ve kayda girdim. Büyük Şehir Belediyesinin otobüs şoförleri bıçak çeken çocuğun üstüne çullandı. Hepsi saldırdı. Benim zaten görevim böyle olayları çekmek. Ben elime telefonu aldığımda hepsi benim üzerime yürüdü. 'Sen nasıl çekersin' dediler. Bir takım hakaret içeren cümleler sarf edenler oldu. Ben kartımı gösterdiğim halde, 'Başlatma lan basınına' gibi argo kelimeler kullandılar. Ben de, 'Benim de görevim bu çekmek zorundayım' dedim. Çekmeye devam ederken başka bir otobüs şoförü üzerime yürüdü. Telefonuma vurdu. Saldırmaya çalıştılar. Şu an telaffuz edemeyeceğim argo kelimeler kullandılar. Ben de o sırada diğer çalışma arkadaşlarımı aradım. Tekrardan çekim yapmaya devam ettik" dedi.

(İHA)

Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı
Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı
Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı

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İhlas Haber Ajansı, Eskişehir, Saldırı, ulusoy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meydan dayağını görüntüleyen İHA muhabirine saldırı - Son Dakika


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