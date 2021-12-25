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MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI - Son Dakika

MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

25.12.2021 10:33

BURDUR Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinde çalışmalar hızlandı.

BURDUR Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinde çalışmalar hızlandı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, Burdur Valiliği'nin başlattığı anket doğrultusunda yeni meydan düzenlemesinde anıtın yerinin belirlendiğini ifade etti. Başkan Ercengiz, Atatürk Anıtı'nın meydanda kalacağını yer değişikliğinin söz konusu olduğunusöyledi. Ercengiz "Çünkü bu alan düzenlemesinde artık kent meydanının merkezi şu an ki mevcut yeri değil. Biliyorsunuz eski belediye hizmet binasını yıkarak meydanı büyüttük. Büyüttüğümüz meydanda anıtımızı güney cepheye yaklaştırıp, biraz daha batıya götürerek ortalayacağız. Güzel bir kent meydanımızı Burdur'a kazındırmış olacağız" diye konuştu.

MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI
MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI
MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI

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Cumhuriyet Meydanı, Ali Orkun Ercengiz, Atatürk Anıtı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI - Son Dakika
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