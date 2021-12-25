MEYDAN DÜZENLENMESİNDE ÇALIŞMALAR HIZLANDI - Son Dakika

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BURDUR Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı düzenlemesinde çalışmalar hızlandı.

Başkan Ali Orkun Ercengiz, Burdur Valiliği'nin başlattığı anket doğrultusunda yeni meydan düzenlemesinde anıtın yerinin belirlendiğini ifade etti. Başkan Ercengiz, Atatürk Anıtı'nın meydanda kalacağını yer değişikliğinin söz konusu olduğunusöyledi. Ercengiz "Çünkü bu alan düzenlemesinde artık kent meydanının merkezi şu an ki mevcut yeri değil. Biliyorsunuz eski belediye hizmet binasını yıkarak meydanı büyüttük. Büyüttüğümüz meydanda anıtımızı güney cepheye yaklaştırıp, biraz daha batıya götürerek ortalayacağız. Güzel bir kent meydanımızı Burdur'a kazındırmış olacağız" diye konuştu.