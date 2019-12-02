Son Dakika Haberleri: Meydan Hipodromu'nda düzenlenen '24. Dubai World Cup' at yarışı yoğun ilgi gördü
Son Dakika Dünya Meydan Hipodromu'nda düzenlenen '24. Dubai World Cup' at yarışı yoğun ilgi gördü - Son Dakika Dünya

Meydan Hipodromu'nda düzenlenen '24. Dubai World Cup' at yarışı yoğun ilgi gördü

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Meydan Hipodromu'nda 24'üncü Dubai World Cup at yarışı düzenlendi. 30 Mart 2019 Cumartesi günü koşulan toplam 11 milyon euro ikramiyeli G1 Dubai World Cup’ı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Godolphin ekürisine ait Thunder Snow kazandı.

Meydan Hipodromu'nda düzenlenen '24. Dubai World Cup' at yarışı yoğun ilgi gördü, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Meydan Hipodromu'nda 24'üncü Dubai World Cup at yarışı düzenlendi. 30 Mart 2019 Cumartesi günü koşulan toplam 11 milyon euro ikramiyeli G1 Dubai World Cup'ı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Godolphin ekürisine ait Thunder Snow kazandı. Thunder Snow, ikinci kez kupayı kazanan ilk at oldu.


Dubai World Cup, Meydan Hipodromu'nun en önemli etkinliklerinden. Yarış öncesi birçok hazırlık yapılıyor. Çıkış hakemi Shane Ryan, öncelikle binici ve antrenörlere yarışa nasıl başlanılması gerektiği konusunda eğitim veriyor. Ryan atların yarışta ne yapması gerektiğini ne kadar iyi bilirse yarış günü o kadar az stres yapacaklarını vurguluyor: "Ortada büyük bir para ödülü var, bu nedenle herkes yarışı kazanmak istiyor. Eğer atınız iyi bir çıkış yapamazsa yarışı kaybedersiniz."

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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