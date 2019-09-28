Son Dakika Haberleri: Meydan mahallesi'nde çöken kanalizasyon hattı yenilendi
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Meydan mahallesi'nde çöken kanalizasyon hattı yenilendi

47 dakika önce

HATSU önceden döşenen eski altyapının oluşturduğu sorunları gidermek adına verilen mücadelenin Hatay genelinde devam ettiğini duyurdu.

Meydan mahallesi'nde çöken kanalizasyon hattı yenilendi, System.String[]

Kanalizasyon altyapısının deforme olmasıyla mahalle ve sokaklarda oluşan koku ile tıkanıklık sorunlarının çözümüne yönelik gelen şikâyetleri anında değerlendiren Genel Müdürlük, vatandaşların rahata kavuşması adına yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun İlçesine bağlı Meydan Mahallesi 505/1 Sokak'ta oturan mahalle sakinleri tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen şikâyet üzerine harekete geçen HATSU ekipleri, tahrip olarak çöme meydana gelen ana kanalizasyon hattını yenileyerek yerine 200'lük pvc borular ile 15 metrelik yeni hat döşedi.

Meydan Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:34 Kaynak: Bültenler
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