Meydan mahallesi'nde çöken kanalizasyon hattı yenilendi

Kanalizasyon altyapısının deforme olmasıyla mahalle ve sokaklarda oluşan koku ile tıkanıklık sorunlarının çözümüne yönelik gelen şikâyetleri anında değerlendiren Genel Müdürlük, vatandaşların rahata kavuşması adına yeni hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun İlçesine bağlı Meydan Mahallesi 505/1 Sokak'ta oturan mahalle sakinleri tarafından ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen şikâyet üzerine harekete geçen HATSU ekipleri, tahrip olarak çöme meydana gelen ana kanalizasyon hattını yenileyerek yerine 200'lük pvc borular ile 15 metrelik yeni hat döşedi.