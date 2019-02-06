Son Dakika Haberleri: Meydan Savaşı Gibi Kavga Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Meydan Savaşı Gibi Kavga Güvenlik Kameralarına Yansıdı

1 saat önce

Bursa'da yol verme kavgasında şişe ve bıçaklar konuştu.

Bursa'da yol verme kavgasında şişe ve bıçaklar konuştu. Çıkan kavgada 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga sonrası 6 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, Dikkaldırım Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. ve arkadaşları yolda giderken, A.D. ve B.S. araçlarıyla yolu kapattığı için geçemedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Daha sonra iki grup yollarına devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, A.D. ve B.S., iki araçla B.D.'nin bulunduğu yere geldi. A.D, elindeki şişeyle B.D.'nin yüzüne vurarak kırdı. İki grup arasında çıkan kavgada B.D. yüzüne aldığı şişe darbesiyle ağır yaralanırken, A.D. ve B.S. bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Daha sonra iki grup da kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karıştığı öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çıkan kavgayla ilgili tahkikat başlattı.

(Fatih Çapkın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, kavga, 3. Sayfa
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