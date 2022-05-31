Meydan savaşına dönen kavga güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta korsan taksi ile seyahat eden yabancı uyruklu iki şahıs, para ödemeden kaçmak isteyince arbede çıktı. Tartışmayı gören çevredeki esnaf ise duruma sert şekilde müdahale edince ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan kavga anlarıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Sultaniye Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre korsan taksi kullanarak şehir dışından İstanbul'a seyahat eden yabancı uyruklu iki şahıs, şoföre para vermeden kaçmak istedi. Sürücü ile şahısların arasında çıkan kısa süreli kovalamacanın ardından taraflar arasında arbede çıktı. Tartışmayı gören çevredeki esnaf, ellerine aldıkları bıçak, sopa ve şiş gibi aletlerle olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma kısa sürede büyürken, cadde adeta savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga, tarafların dağılmasının ardından sonlanırken ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi. Yaşanan o anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kavga ile ilgili konuşan esnaf Doğan Dalkılıç, "Bildiğim kadarıyla kavga, korsan taksi olayından çıkmış. Yolcular ücret ödememişler ve kaçmışlar. Çok kalabalıktı, ellerinde silah, bıçak gibi aletler vardı. Biz silahı görünce geri çekildik. Canımızı sokakta bulmadık. Ellerinde şiş, döner bıçağı vardı. Daha ne olsun?" dedi.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, korsan taksiden inen yabancı uyruklu iki şahsın parasını vermeden kaçmayı çalışmasının ardından şoför tarafından yakalanarak arabaya geri getirildiği ve çevredeki esnaf ile yabancı uyruklular arasında bıçak ve sopalarla arbede yaşandığı görüldü.

(Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım - İHA)