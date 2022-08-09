Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kozluyazı Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yaşandı. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süreden beridir husumetli olan Köroğlu ve Çetin aileleri arasında çıkan sözlü tartışma silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ali Köroğlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Köroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama - Son Dakika

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