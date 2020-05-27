Meydan ve caddelerde Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı - Son Dakika

Meydan ve caddelerde Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı
Caddelerdeki insan hareketliliği Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırıkkale'de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Caddelerdeki insan hareketliliği
Polis ekiplerinin vatandaşları uyarması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Kırıkkale'de cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 02:23 Kaynak: AA
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