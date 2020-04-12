Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi - Son Dakika

Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi

6 saat önce

Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü.

Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi

İSTANBUL - İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü. Toplam 168 personelin ve 21 aracın katıldığı çalışmalarda, 130 bin metrekarelik bir alan virüsten arındırıldı. İstanbul, pazartesi günü iş başı yapacak yurttaşlar için hazır hale getirildi. Sokağa çıkma yasağı boyunca, daha steril bir İstanbul için, sahada bulunan İSTAÇ, tonlarca tıbbi atığın bertarafını da titizlikle sürdürdü.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında, düzenli olarak meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvar, hastane önü ve resmi kurum ayırt etmeksizin tüm kenti dezenfekte eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca da çalışmalarını sürdürdü. İstanbul'un en işlek bölgelerinden olan Bağdat ve İstiklal caddelerinin yanı sıra Kadıköy, Eminönü ve Taksim meydanları, pandemiden dolayı bir kez daha temizlendi. Salgının yayılma olasılığı çok yüksek olan meydan ve sokaklar, hafta başında işe gidecek yurttaşlar için, hazır hale getirildi. Temizlik çalışmalarına İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı da katıldı.

İstanbul'un her iki yakasında da yürütülen çalışmalara, toplam 168 personel katıldı. Temizlik çalışmalarında mekanik süpürme ve yıkama araçları, elektrikli temizlik makinesi gibi 21 ekipman kullanıldı. Ekiplerin, korona virüs riskine karşı tam donanımlı koruyucu kıyafetlerle katıldığı çalışmalarda, kentin her iki yakasında toplam 130 bin metrekarelik bir alanda temizlik ve dezenfektasyon işlemi gerçekleştirildi.

Sağlığa zararsız dezenfektanlar seçildi

Dezenfektasyon sırasında, insan ve çevre sağlığına bir zararı olamayan, mikrop ve virüsleri yok eden, antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri kullanıldı. Temizlik amacıyla kullanılan ürünler ise toplum sağlığı dikkate alınarak, bilimsel ölçütler ışığında belirlendi. Öte yandan sokağa çıkma yasağı boyunca İSTAÇ, 968 personel ile sahadaydı. Tıbbi ve evsel atık toplama-bertaraf tesisleri, aktarma istasyonları, makine bakım, kent ve hal temizlik, güvenlik ve destek hizmetlerinde görevli ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Atık yakma ve sterilizasyon tesislerinde yoğun mesai

Salgının yayılmasındaki en önemli etkenlerin başında gelen tıbbi atıkların bertarafı da, sokağa çıkma yasağı boyunca hız kesmedi. Gün boyunca 8 bini aşkın noktadan, sızdırmaz araçlarla toplanan tonlarca tıbbi atık, İBB'nin tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerinde bertaraf edildi. Tesislerde çalışan ekiplerin yoğun mesaisi sürdü. Toplama araçları, atıklarını boşalttıktan sonra, yeni bir sefere çıkmadan önce, tamamen dezenfekte edildi. Ekipler de, atıkların toplanması sırasında, tam donanımlı koruyucu ekipman kullandı. Hastalığın, sahadaki ekiplere bulaşmasına karşı her türlü önlem alındı.

Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:52 Kaynak: İHA

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