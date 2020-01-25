Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli... - Son Dakika

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Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli...
6 saat önce
Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - ANKARA
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