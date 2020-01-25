Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli... - Son Dakika

Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli...

6 saat önce

Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli..., System.String[]

Meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Başsavcı, Ankara, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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