Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı - Son Dakika
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Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı

26.07.2022 12:18
Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Gemerek Ziraat Odası başkanı ve araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.30 sıralarında Sivas- Kayseri Karayolu Gemerek ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. M.K (33) yönetimindeki 42 AHU 379 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Sivas-Kayseri Karayolu Gemerek ilçe girişinde bulunan trafik ışıklarında Gemerek Ziraat Odasına ait Başkan Ferman Orhan Çilkaya'nın yönetimindeki 58 RC 243 plakalı Mitsubishi marka kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası Ziraat Odası Başkanı Ferman Orhan Çilkaya ve hafif ticari araçta bulunan araç sürücüsü M. K (33), S.A. Ö.(12) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Gemerek Devlet Hastanesinde yapılırken Çilkaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Tragger, Gemerek, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meydana gelen kazada oda başkanı yaralandı - Son Dakika
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