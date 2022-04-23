Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi

23.04.2022 01:13

Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde spor meydana indirildi Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi

Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde spor meydana indirildi

OSMANİYE - Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde spor meydana indirildi. Meydana kurulan parkur ve çeşitli spor faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren çocuklar gençler doyasıya eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Düziçi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte vakit geçirmesi amacıyla Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na geçici taşınabilir spor tesisi kurdu. Çeşitli parkur ve spor faaliyetlerine yoğun ilgi gösteren çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi. Sporu meydana indirdiklerini belirten Düziçi Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Kurt, amaçlarının büyüklü küçüklü herkesin spora katılımın sağlamak olduğunu söyledi.

Etkinlikle ilgili konuşan Düziçi Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Kurt, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sporu meydana indirdik. Bir çok ekipmanımızı meydana taşıyarak büyüklü küçüklü herkesin spora katılımını sağlamak istedik. Yoğunda bir ilgi oldu, ben ilgi gösteren herkese de teşekkür ediyorum. Amacımız aile olarak herkesin gelmesini sağlamaktı" diye konuştu.

Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi
Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi
Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi
Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi

YORUMLAR
500
Silopi'de Çocuklar Haber Merkezinde Anons Geçti Emniyet Müdürünün Koltuğuna Oturdu Silopi'de Çocuklar Haber Merkezinde Anons Geçti Emniyet Müdürünün Koltuğuna Oturdu Çubuk'ta 'Maşa ile Koca Ayı' çocukları eğlendirdi Çubuk'ta 'Maşa ile Koca Ayı' çocukları eğlendirdi

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, gençlik, Çocuk, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:58 Ukrayna'nın, garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak! Aralarında Türkiye de var
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
23:55 Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 01:28:51. #1.11#
SON DAKİKA: Meydana spor tesisi kuruldu, çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement