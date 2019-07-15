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Meydanda gözyaşları sel oldu

4 saat önce

Şanlıurfa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde okunan şiirler Vali Abdullah Erin ve vatandaşları ağlattı.

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Şanlıurfa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde okunan şiirler Vali Abdullah Erin ve vatandaşları ağlattı.

Şanlıurfa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Müzesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Kuran'ı Kerim okunarak başlanan etkinliklerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı da bir gösteri sergiledi. Mehteran takımıyla birlikte sahneye çıkan 6 yaşındaki ilik kanseri engelli Muhammed Özbek, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini okudu. Şiiri büyük bir coşkuyla okuyan Özbek, daha sonra tekbir diyerek kalabalığın da kendisine eşlik etmesini sağladı.

Özbek'in şiirinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşmasındaki konuşması canlı olarak alandakilere izletildi, demokrasi şehitlerinin hayat hikayeleri okundu.

Daha sonra sahneye çıkan gençler, 15 Temmuz gecesinde yaşananların yansıtıldığı şiirleri okudu. Şiirleri dinleyen alandakiler, gözyaşlarına hakim olamadı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de okunan şiirlerde duygusal anlar yaşadı. Duygu yoğunluğu yüzüne yansıyan Vali Erin, uzun süre şiirlerin etkisinden kurtulamadı. Şiirlerin ardından toplu halde yatsı namazı kılındı. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından saatler gece yarısını geçtiğinde selalar okundu. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:58 Kaynak: İHA
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