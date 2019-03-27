Son Dakika Haberleri: Meydanda Kitap Okudular

Meydanda Kitap Okudular

31 dakika önce

Meydanda kitap okudularKIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye ile eş zamanlı olarak Kongre Meydanı'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Meydanda kitap okudular

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye ile eş zamanlı olarak Kongre Meydanı'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte bir saat boyunca sessiz bir şekilde kitap okundu.
Kültür Bakanlığının "Sürdürebilir Kalkınmada Kütüphanelerin Rolü" temalı 55'inci Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz'da yüzlerce kişi kitap okumak için Kongre Meydanı'nda buluştu. Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi ve Lüleburgaz Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte kitabını alan vatandaş Kongre Meydanı'na geldi. Vatandaşlar etkinlik kapsamında 1 saat boyunca sessiz bir şekilde kitap okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Kütüphane Haftası, Lüleburgaz, Yerel
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