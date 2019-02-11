Meydanda Kuruyup Gidecekti, Yeri Değişince İşçilerin Sembolü Oldu

Bilecik
'te kent merkezinde bir meydan projesi kapsamında sökülüp yakınlara dikilirse kuruma tehlikesi olan palmiye, belediye yetkililerinin çalışması sonucu başka bir merkeze taşındı.
Şehir merkezinde görevli belediye personeli ve yöneticilerinin sembolü haline gelen 6 metre boyundaki palmiye, yeni yerinde sağlıklı büyümesine devam ediyor.
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Üretim Merkezi yetkilisi İlker Deniz
, geçen yıl nisan ayında Şerifpaşa Camisi Meydan Projesi'ne başlandığını söyledi.
Projeye başladıklarında Fen İşleri Müdürlüğü
çalışanlarının kendilerini aradığını belirten Deniz, "Arkadaşlarımız bize müracaat ettiler. 'Palmiye ağacı var burada ama bizdeki tuvalet kısmı bu ağacın olduğu yere denk geliyor' dediler. Biz de ağacı nasıl kurtarabiliriz diye bir çalışma başlattık. Ağacın itina ile yerinden sökülmesi ve park ve bahçeler alanına taşınmasına karar verdik." dedi.
İlk başta tereddüt ettiklerini aktaran Deniz, Bilecik şartlarının zor olacağını düşündüklerini ancak bu riski aldıklarını dile getirdi.
Palmiyeyi aynı meydanda başka bir yere nakletmeleri durumunda ağacın kuruma tehlikesi olduğunu kaydeden Deniz, "Bu riske girerek onu bitki üretim alanımıza taşıdık. Burada gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Biz de bundan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"Ağacımız adaptasyon sorunu yaşamadı"
İlker Deniz, gelişmiş büyük ağaçların yerlerinin değiştirildiği zaman genellikle uyum sorunu yaşadığını anlattı.
Bu palmiyenin yeni yerinde sağlıklı bir şekilde büyümesine devam ettiği bilgisini veren Deniz, şöyle konuştu:
"Çok şükür bizim ağacımız öyle bir adaptasyon sorunu da yaşamadı. Yerini sevdi. Palmiye ağaçları belli bir eksi dereceye soğuğa dayanıklı değiller. Biz Bilecik'te bunu başardık. Tabii biz burada dikkatli davranıyoruz. Kentte palmiye dikerken küçük olmasına dikkat ediyoruz. Büyük ağaçlar hemen adapte olamıyorlar, hemen gerileme ve ölüm sürecine giriyorlar. Küçük diktikten sonra bitkinin gerekli ihtiyaçlarını görüyoruz, bakımını sağlıyoruz. Çok güzel sonuçlarla karşılaşıyoruz.
Palmiyemiz nakledilince bizim için de sembol oldu. Çalışan arkadaşlarımız burada çaylarını palmiye dibinde içiyorlar. Bu da çok güzel. Palmiye denilince genelde akla Ege
ve Akdeniz
Bölgeleri gelir. Bilecik'te bir palmiye ile karşılaşmak onları da çok mutlu etti. Farklı bir değer kattı şehrimize."