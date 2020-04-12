Meydanın simgesi güvercinlere belediye ekipleri yem bırakıyor - Son Dakika

Konya'da Hükümet Meydanı'nı mesken tutan yüzlerce güvercin için Karatay Belediyesi ekiplerince yem bırakıldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken tarihi Hükümet Meydanı sakini güvercinler, unutulmadı.

Karatay Belediyesi Zabıta ile Veterinerlik İşleri Müftülüğüne bağlı ekipler, meydandaki güvercinlerin aç kalmaması için yem bıraktı.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan kararların, ülke genelinde büyük bir titizlikle uygulandığını söyledi.

Sürecin en az zararla neticelenmesi adına alınan tedbir ve kararlara katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Bu dünyada sadece insanlar yok. Sokaklarda yaşayan birçok sahipsiz hayvan da var. Bu bağlamda da belediye olarak hem köpek ve kedi besleme istasyonlarına hem de kuşlara düzenli bir şekilde yem bırakıyoruz. Hazreti Ömer'in, 'Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç, demesinler' dediği gibi inancımız, medeniyetimiz ve vicdanımız gereği bu dönemde yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hassas olmayı sürdüreceğiz."

Ekipler, ilçenin birçok noktasına yerleştirilen kedi ve köpek besleme istasyonlarının yanı sıra şehir merkezindeki kuşlara da yem ve su bırakıyor.