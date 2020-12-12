Meydanlar sokak hayvanlarına kaldı - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlarla birlikte uygulanan sokağa çıkma yasağında Balıkesir halkının kurallara uyması sonrası şehir sessizliğe bürünürken boş meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı tüm Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağında Balıkesir'de şehrin en işlek cadde ve sokaklarını bomboş bıraktı. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle şehrin meydan ve caddeleri sokak hayvanlarına kaldı. - BALIKESİR