Meydanlarda koronavirüs sakinliği - Son Dakika

Meydanlarda koronavirüs sakinliği
6 saat önce
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlara uyulmasıyla meydanlarda sakinlik sürüyor.
İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararlara uyulmasıyla meydanlarda sakinlik sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:12 Kaynak: AA
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