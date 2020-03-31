Meydanlarda "koronavirüs sessizliği"
7 saat önce
Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüleri Boş alanlardan görüntü ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Antalya'da Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüleri
Boş alanlardan görüntü ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Antalya'da Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:41 Kaynak: AA
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