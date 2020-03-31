Cumhuriyet Meydanının havadan görüntüleri

Boş alanlardan görüntü ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Antalya'da Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.