Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - Son Dakika

Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği'
6 saat önce
Antalya Cumhuriyet Meydanı Meydanda devriye görevi yapan polisler Polislerin vatandaşları uyarması ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Antalya Cumhuriyet Meydanı
Meydanda devriye görevi yapan polisler
Polislerin vatandaşları uyarması ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu. Çağrılar kapsamında Antalya Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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