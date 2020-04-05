Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği - Son Dakika

Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği
6 saat önce
Denizli meydan Afyonkarahisar meydan Alanya meydan Sivas Belediyesi Medrese Sivas meydan Ordu sahil yolu Bursa meydan Kütahya meydan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi DENİZLİ/AFYONKARAHİSAR/ALANYA/SİVAS/ORDU/BURSA/KÜTAHYA/KOCAELİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde...
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:20 Kaynak: AA
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