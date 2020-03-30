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Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON
6 saat önce
Ankara Kızılay Meydanı Antalya Cumhuriyet Meydanı Diyarbakır Sur ilçesi Şeyh Sait Meydanı İstanbul Taksim Meydanı İzmir Konak Meydanı Tarihi Saat Kulesi Trabzon Meydan Parkı ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal"...
Ankara Kızılay Meydanı
Antalya Cumhuriyet Meydanı
Diyarbakır Sur ilçesi Şeyh Sait Meydanı
İstanbul Taksim Meydanı
İzmir Konak Meydanı Tarihi Saat Kulesi
Trabzon Meydan Parkı
ANKARA/ANTALYA/DİYARBAKIR/İSTANBUL/İZMİR/TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:35 Kaynak: AA
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