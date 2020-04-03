Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/ANTALYA/TRABZON/ - Son Dakika

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Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/ANTALYA/TRABZON/
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:36 Kaynak: AA
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