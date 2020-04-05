Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/ - Son Dakika

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Meydanlarda 'koronavirüs sessizliği' - ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/
6 saat önce
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler Konya kent meydanı Erzurum kent meydanı Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde...
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
Ulus Meydanı ve Atatürk Heykeli
İzmir Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile meydandaki güvercinler
Konya kent meydanı
Erzurum kent meydanı
Kayseri kent meydanı ANKARA/İZMİR/KONYA/ERZURUM/KAYSERİ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:13 Kaynak: AA
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