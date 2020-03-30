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Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - ANKARA/SAMSUN/HATAY/ANTALYA/DENİZLİ/KAYSERİ/AFYON/BODRUM/
16 dakika önce
Ankara Ulus Meydanı Hatay Kent Meydanı Antalya Cumhuriyet Meydanı Denizli Kayseri Afyonkarahisar Bodrum Erzurum ANKARA/SAMSUN/HATAY/ANTALYA/DENİZLİ/KAYSERİ/AFYON/BODRUM/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile...
Ankara Ulus Meydanı
Hatay Kent Meydanı
Antalya Cumhuriyet Meydanı
Denizli
Kayseri
Afyonkarahisar
Bodrum
Erzurum ANKARA/SAMSUN/HATAY/ANTALYA/DENİZLİ/KAYSERİ/AFYON/BODRUM/ERZURUM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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