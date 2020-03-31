GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Van kent merkezi ve caddelerden drone ile çekilen görüntüler VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar sonrası Van'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.