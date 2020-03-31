Meydanlarda "koronavirüs sessizliği" - drone
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Van kent merkezi ve caddelerden drone ile çekilen görüntüler VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar sonrası Van'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Van kent merkezi ve caddelerden drone ile çekilen görüntüler VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılar sonrası Van'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:11 Kaynak: AA
Son Dakika Başkan Akman'dan kampanyaya 3 maaş destek Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi