MEYED'in yeni yönetim kurulu başkanı Ozan Diren oldu - Son Dakika

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ozan Diren seçildi.

MEYED açıklamasına göre, Türkiye'nin güçlü bir gelişim gösteren meyve suyu sektöründe, yarı mamul ve mamul üreticisi firmaların yanı sıra ambalaj ve ham madde sağlayıcı firmaları da kapsayan 42 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan MEYED'de gerçekleştirilen genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu görevi devraldı.

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, MEYED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Tunay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Kırtıloğlu da MEYED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. İlker Güney (Limkon), Mahmut Duruk (Aroma), Bekir Güldüoğlu (Meysu), Cem Kurt (Doğanay) ve Murat Yasa da (Aromsa) yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapacak.

MEYED bünyesinde genel sekreterlik görevini ise İpek İşbitiren yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ozan Diren, MEYED'in, kuruluşundan bu yana sektörün genelini kapsamayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu özellik, derneğimizin demokratik ve katılımcı yönetim kültürüne de yansıyor. MEYED, meyve suyu endüstrisinin değer zincirini kapsayan bir yapıdır. Bu yapı içerisinde faaliyet gösteren kuruluşları temsil eden yöneticiler, sektörün ve ekosistemin bütüncül faydasına hizmet eden bir görev bilinciyle sorumluluk alıyor. Yeni yönetim kurulu olarak bizler de bu bilinci aynen devam ettireceğiz."