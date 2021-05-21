Meyer-Landrut ve Kaymakcı, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Edirne Valiliğince Meriç Nehri üzerinde gerçekleştirilecek, 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı "dünyanın en büyük lastik savaklı barajı" olarak nitelenen yenilenebilir enerji projesinden etkilendiğini belirtti.

Büyükelçi Meyer-Landrut, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyarette, Avrupa'ya komşu sınır kenti Edirne'nin önemine değinerek, yapılan çalışmalar ve projeleri anlattı.

Ardından toplantı salonunda geçen heyet, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Canalp, Meyer-Landrut ve Kaymakcı ile nehirler, buralardaki seller ve kuraklıkla ilgili toplantı yaptıklarını söyledi.

Bugün "3 Nehir 1 Şehir Projesi"ni de delegasyona anlatma imkanı bulduklarını ifade eden Canalp, bunun dünyadaki en büyük, 180 metrelik lastik savaklı baraj projesi olduğunu vurguladı.

Projenin bölgedeki 5 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Canalp, "Aynı zamanda nehrin kenarındaki sosyal donatı alanları, bisiklet yolları, konser alanları ve nehir içerisindeki kano ve aktivite alanlarıyla Türkiye'deki örnek projelerden biri olacaktır." dedi.

Meyer-Landrut da Vali Canalp'e sürdürebilir enerji, su yönetimi ve nehirlerle ilgili projeler nedeniyle teşekkür etti.

Nehrin yarattığı zararları projelerle fırsata çevirmenin çok etkileyici olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, "Dünyanın iklim değişikliğiyle savaştığı bugünlerde, siz de bunun sonuçlarını seller olarak zaten görüyorsunuz, yenilenebilir enerjiye verdiğiniz önem bizi çok etkiledi. Hava koşulları da izin verirse, sizin de bahsettiğiniz gibi nehir kenarında bisiklete binebilir ve sosyal aktivitelerden yaralanabiliriz umuyorum. Heyecanla güzel ve ilginç şehrinizi dolaşmanın tadını çıkarmayı bekliyorum." dedi.

Kaymakcı ise Edirne'nin Avrupa ülkelerine açılan en önemli kapı olduğunu vurguladı.

AB Başkanlığı olarak Edirne ve Trakya'ya yönelik AB projelerine özellikle öncelik verdiklerini anlatan Kaymakcı, Edirne'de gerçekleştirilen birçok önemli proje olduğuna işaret etti.

Bunlardan Halkalı-Kapıkule Demiryolu projesini dün ziyaret ettiklerini anlatan Kaymakcı, "Umarız bu proje en kısa zamanda tamamlanır. Bu projeyle yolculuk ve yük taşıma süreci neredeyse yarı yarıya azalacak. Bu da bizim Avrupa ülkeleriyle ticaretimizi ve hareketliliğimizi artıracak. Bu proje çok değerli. Edirne'deki projeleri desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Meyer-Landrut ve Kaymakcı, tarihi Ekmekçizade Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, heyete tarihi kervansaray hakkında bilgi verdi.