Son Dakika Haberleri: Meysu Avm'de Açılış

Meysu Avm'de Açılış

1 saat önce

Dünyanın en seçkin markalarıyla çağdaş bir ortamda buluşturan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde market açılışı yapıldı.

Meysu Avm'de Açılış, System.String[]
Dünyanın en seçkin markalarıyla çağdaş bir ortamda buluşturan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde market açılışı yapıldı.

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi eksi 1'inci katta düzenlenen açılışa, Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek marketin açılışı yapıldı.

"Meyse Outlet"

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nin varlık yönetimi Gülsan Gıda Sanayi Tic. AŞ, kiralama ve yönetimi JLL tarafından yapılmaktadır. Dünyanın en seçkin markalarıyla çağdaş bir ortamda buluşturan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi 9 Nisan 2011 tarihinde de ziyaretçilere kapılarını açtı. Kayseri'nin ilk Outlet ve Yaşam Merkezi olan Meysu Outlet, her gün saat 10.00 - 22.00 arasında hizmet vermektedir. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

Talas, Meysu, Güncel
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