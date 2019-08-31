Son Dakika Haberleri: Meysu Çocuk Kulübü'nde Okula Dönüş Etkinlikleri Meysu Outlet'te
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Meysu Çocuk Kulübü'nde Okula Dönüş Etkinlikleri Meysu Outlet'te

5 saat önce

Meysu Çocuk Kulübü atölye çalışmalarında çocuklar, kalem kutusu yapımı, defter süsleme, kitap ayracı yapım atölyesinde el becerilerini geliştirecek.

Meysu Çocuk Kulübü'nde Okula Dönüş Etkinlikleri Meysu Outlet'te, System.String[]

Meysu Çocuk Kulübü atölye çalışmalarında çocuklar, kalem kutusu yapımı, defter süsleme, kitap ayracı yapım atölyesinde el becerilerini geliştirecek.


7-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan atölye çalışmalarında minikler okula dönüşe hazırlanıyor. 14: 00-17: 00 saatleri arasında Meysu Çocuk Kulübü atölye çalışmalarında çocuklar, kalem kutusu yapımı, defter süsleme, kitap ayracı yapım atölyesinde el becerilerini geliştirecekler.


Yönetim ve kiralaması JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM'de sürprizlerle dolu etkinlikler hız kesmeden devam edecek. - KAYSERİ

Meysu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:18 Kaynak: İHA
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