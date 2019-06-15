Son Dakika Haberleri: Meysu Outlet AVM, Babaları Tavla Turnuvasında Buluşturuyor
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Meysu Outlet AVM, Babaları Tavla Turnuvasında Buluşturuyor

1 saat önce

Meysu Outlet AVM Babalar Günü'nde tüm babaları geleneksel tavla turnuvasına davet ediyor.

Meysu Outlet AVM, Babaları Tavla Turnuvasında Buluşturuyor, System.String[]
Meysu Outlet AVM Babalar Günü'nde tüm babaları geleneksel tavla turnuvasına davet ediyor.

16 Haziran Pazar günü 14: 00-17: 00 saatleri arasında gerçekleşecek olan geleneksel Babalar Günü Tavla Turnuvası kapsamında birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansını yakalayın. Ayrıca çocuklar için düzenlenecek olan 'Babam İçin Tasarlıyorum' isimli atölye çalışmasında minikler babaları için anahtarlık tasarlayacaklar ve fotoğraf çektirme alanında bu güzel günü ölümsüzleştirebilecekler.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:43 Kaynak: İHA
Babalar Günü, Meysu, Güncel
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