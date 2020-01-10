MEYSU Outlet Fiat Egea kazandırıyor - Son Dakika

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nden alışveriş yapın, Fiat EGEA marka otomobil kazanma fırsatını yakalayın.



11 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında Meysu Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan toplamda 50 TL ve katları tutarında alışveriş yapan müşteriler Fiat Egea kazanma şansı yakalıyor. Meysu Outlet AVM Müdürü Adnan Arıkan yaptığı açıklamada; "2020 yılında yeni bir aracın sahibi olmayı dileyen, herkesi Meysu Outlet'e bekliyoruz" diye konuştu.



Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ