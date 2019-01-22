Son Dakika Haberleri: Meysu Outlet' Te Yarı Yıl Eğlencesi Başlıyor

Meysu Outlet' Te Yarı Yıl Eğlencesi Başlıyor

1 saat önce

Meysu Outlet Yarı Yıl tatiline özel, 21-25 Ocak tarihleriarasında aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Atlantis Eğlence Merkezi'nden eğlence çekini anında kazanıyor.

Meysu Outlet' Te Yarı Yıl Eğlencesi Başlıyor, System.String[]
Meysu Outlet Yarı Yıl tatiline özel, 21-25 Ocak tarihleriarasında aynı gün içerisinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, Atlantis Eğlence Merkezi'nden eğlence çekini anında kazanıyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanyada danışma bankosuna fiş ya da faturaları ile gelen tüm müşterilerimiz kampanya çeklerinden birine sahip olacaklar.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

Meysu, Güncel
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