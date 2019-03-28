Son Dakika Haberleri: Meyve Ağaçlarında Budama Sezonu

Meyve Ağaçlarında Budama Sezonu

1 saat önce

Iğdır ekonomisinde önemli bir paya sahip olan meyve bahçelerinde budama işlemi devam ediyor.

Meyve Ağaçlarında Budama Sezonu, System.String[]
Iğdır ekonomisinde önemli bir paya sahip olan meyve bahçelerinde budama işlemi devam ediyor.

Iğdır Merkez Kuzugüden köyü Elma bahçesinde yapılan budama çalışmalarını inceleyen Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "İlimizde başta Kayısı, Elma ve şeftali olmak üzere yaklaşık olarak 62 bin dekarlık alanda Meyvecilik yapılmaktadır. Meyve ağaçlarından kaliteli ve bol ürün almak için her yıl muhakkak budama yapılması gereklidir. Meyve ağaçları budanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, budama zamanının iyi tespit edilmesi ve uygulanacak budama tekniğidir. Meyve ağaçlarında budamanın en önemli işlevi gövde üzerinde ana dalların sayıları ve dağılışları düzenlenerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli bir taç oluşturmaları sağlamaktır. Meyvecilik tamamen iklim koşullarına bağlı olarak yapıldığından dolayı, çiftçilerimizin de meteorolojik uyarılara dikkat etmeleri gerekmektedir. Allah, olası tabii afetlerden bütün çiftçi ve yetiştiricilerimizi korusun. Yaz sezonunun çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:03 Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel
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