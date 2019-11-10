Son Dakika Haberleri: Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntü
Son Dakika Genel Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntü

Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntü

7 saat önce

Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntüMANİSA - Turgutlu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı.

Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntü

MANİSA - Turgutlu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kiraz ve erik ağaçları çiçek açtı. Bazı meyve ağaçlarının dallarında meyveler oluşmaya başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kiraz ve erik ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Turgutlu'ya bağlı Osmancık Mahallesi'nde muhtar ve aynı zamanda çiftçi olan Salim Çetin'e ait meyve bahçesinde bulunan kiraz ve erik ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklandıktan sonra, çiçeklenip meyve aşamasına geldi.

Kasım aylarında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden çiftçi Salim Çetin, "Tarlama çalışmaya geldiğimde kirazlar ve erikler çiçek açtığını gördüm. Kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Hatta çiçek açmışlar, meyve tutumuna geçmişler. Bu görüntü alışılmış bir şey değil" dedi.

Özellikle kiraz meyvesinin çiçek açtıktan sonra yaklaşık 40 gün içerisinde meyveye dönüştüğünü ifade eden Çetin; "Alışmadığımız bir durum, havalar böyle giderse 40 gün içinde kirazlar olur" diye konuştu.

Meyve ağaçlarında endişelendiren görüntü

Turgutlu, Manisa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:24 Kaynak: İHA
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