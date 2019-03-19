Son Dakika Haberleri: Meyve Ağaçlarında Erken Uyanmaya Karşı Uyarı

Meyve Ağaçlarında Erken Uyanmaya Karşı Uyarı

1 saat önce

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, meyve ağaçlarında erken uyanmaya karşı yetiştiricilere uyarıda bulundu.

Meyve Ağaçlarında Erken Uyanmaya Karşı Uyarı, System.String[]
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, meyve ağaçlarında erken uyanmaya karşı yetiştiricilere uyarıda bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle meyve ağaçlarının zamanından önce uyanmasının çeşitli etkenlerle önemli miktarda verim kaybına neden olabileceğine işaret etti.

Meyve ağaçlarında gözler uyanmadan bu konuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Aslankaya, "Mücadelede en etkili yöntem olan bordo bulamacının meyve ağaçlarında gözler uyanmadan yapılması gerekmektedir. Ağaçların kök kısımlarının da kazılarak havalandırma yapılması gerekir. Bordo bulamacı, ağaçlarda görülebilecek çeşitli hastalıklara karşı da mücadele yöntemidir." dedi.

Aslankaya, meyve yetiştiricilerinin ağaçlarında erken uyanmanın engellenmesi ve mücadele konusunda tarım kuruluşlarından ve serbest ziraat mühendislerinden bilgi alabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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