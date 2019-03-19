Meyve Ağaçlarında Erken Uyanmaya Karşı Uyarı
1 saat önce
Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, meyve ağaçlarında erken uyanmaya karşı yetiştiricilere uyarıda bulundu.
Kavak
Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, meyve ağaçlarında erken uyanmaya karşı yetiştiricilere uyarıda bulundu.
Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle meyve ağaçlarının zamanından önce uyanmasının çeşitli etkenlerle önemli miktarda verim kaybına neden olabileceğine işaret etti.
Meyve ağaçlarında gözler uyanmadan bu konuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Aslankaya, "Mücadelede en etkili yöntem olan bordo bulamacının meyve ağaçlarında gözler uyanmadan yapılması gerekmektedir. Ağaçların kök kısımlarının da kazılarak havalandırma yapılması gerekir. Bordo bulamacı, ağaçlarda görülebilecek çeşitli hastalıklara karşı da mücadele yöntemidir." dedi.
Aslankaya, meyve yetiştiricilerinin ağaçlarında erken uyanmanın engellenmesi ve mücadele konusunda tarım kuruluşlarından ve serbest ziraat mühendislerinden bilgi alabileceğini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Çok Çarpıcı Ayasofya Açıklaması: Bu Oyunlara Gelmeyelim!
Mehmet Özhaseki, Kendi Videosuna Neden Erişim Engeli Getirdiğini Anlattı
Fenerbahçe'de Sezon Sonu 8 İsim Yolcu
Erdoğan'dan İdam Çıkışı: Biz Bir Hata Yaptık Kaldırdık