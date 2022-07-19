Yangın, Çenedağ Mahallesi Turfan Sokak'ta bulunan çalılık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sebebiyle meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.